Тест российской хоккеистки Дергачевой на коронавирус дал сомнительный результат

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Тест на коронавирус нападающей сборной России по хоккею Елены Дергачевой дал сомнительный результат, у нее проявились симптомы заболевания. Об этом сообщил в субботу журналистам главный тренер сборной Евгений Бобарико.

Россиянки в субботу проиграли сборной США со счетом 0:5 во втором матче хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине. Дергачева не принимала участия в игре.

"К сожалению, это еще один противник, с кем мы боремся. Пока тест был сомнительный, но, к сожалению, у нее днем были все симптомы коронавируса. Когда мы уезжали, она еще была в гостинице, но я думаю, что сейчас надо будет с доктором поговорить, думаю, увезли ее", - сказал тренер.

Ранее стало известно, что тесты на коронавирус шести хоккеисток сборной России дали положительный результат перед началом Олимпийских игр в Пекине. На данный момент вернулись в состав Диана Фархутдинова и Ангелина Гончаренко.

Следующий матч на Олимпиаде россиянки проведут с командой Канады 7 февраля.