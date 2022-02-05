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Олимпиада-2022 в Пекине

Тест российской хоккеистки Дергачевой на коронавирус дал сомнительный результат

У спортсменки проявились симптомы заболевания
Нападающая сборной России Елена Дергачева (справа) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Нападающая сборной России Елена Дергачева (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Тест на коронавирус нападающей сборной России по хоккею Елены Дергачевой дал сомнительный результат, у нее проявились симптомы заболевания. Об этом сообщил в субботу журналистам главный тренер сборной Евгений Бобарико.

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Россиянки в субботу проиграли сборной США со счетом 0:5 во втором матче хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине. Дергачева не принимала участия в игре.

"К сожалению, это еще один противник, с кем мы боремся. Пока тест был сомнительный, но, к сожалению, у нее днем были все симптомы коронавируса. Когда мы уезжали, она еще была в гостинице, но я думаю, что сейчас надо будет с доктором поговорить, думаю, увезли ее", - сказал тренер.

Ранее стало известно, что тесты на коронавирус шести хоккеисток сборной России дали положительный результат перед началом Олимпийских игр в Пекине. На данный момент вернулись в состав Диана Фархутдинова и Ангелина Гончаренко.

Следующий матч на Олимпиаде россиянки проведут с командой Канады 7 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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