Вратарь женской сборной России по хоккею назвала полезным крупное поражение от американок

В субботу женская сборная России по хоккею со счетом 0:5 уступила команде США в матче группового этапа олимпийского турнира.

"Такие игры нужны и всегда полезны, потому что ты играешь против лучших, - сказала Сорокина. - Когда эта игра заканчивается, у всех появляется пища для размышления, они узнают, где нужно добавлять, где не хватило".

Сорокина добавила, что игра, в которой был скоростной хоккей с хорошими бросками, всегда идет голкиперу на пользу. "Понимаешь, что нужно работать, превозмогать себя. Сложно было всем, кто-то себя заставлял, кто-то немножко жалел. Нужно, чтобы все были единым механизмом", - резюмировала она.

В следующем матче российская сборная встретится с командой Канады 7 февраля.