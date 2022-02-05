Тренер женской сборной России по хоккею заявил, что команда нацелена на медали в Пекине

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеистки в Пекине приложат все усилия, чтобы завоевать первые в истории сборной медали Олимпиады, а трудности только сплачивают команду. Об этом заявил в субботу журналистам главный тренер сборной Евгений Бобарико.

Женская сборная России во втором матче группового этапа проиграла команде США со счетом 0:5.

"Мы сказали [в раздевалке] слова поддержки. Девчонки играли с лидерами мирового хоккея, старались, бились. Да, противник был быстрее нас, есть к чему стремиться, и мы видим, куда нужно расти и какой хоккей нужно показывать", - сказал он по итогам матча.

Бобарико также подчеркнул, что его команда будет выкладываться в каждой игре на турнире. "Цели здесь на Олимпиаде могут быть только одни: У России еще не было медалей [в женском хоккее]. Будем прикладывать все усилия, чтобы завоевать первые. Русских людей трудности сплачивают", - отметил он.

Следующий матч на Олимпиаде россиянки проведут с командой Канады 7 февраля.