В "Автомобилисте" не согласились с предложением КХЛ досрочно завершить чемпионат

В субботу руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подтвердило, что намерено досрочно завершить регулярный чемпионат из-за коронавируса, и предложило начать плей-офф 1 марта. Лига предлагает определить участников плей-офф нынешнего сезона по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

"Моя личная позиция - я против досрочного завершения, клуб тоже против, мы не доиграли чемпионат. Как можно определить команды плей-офф, не доиграв чемпионат? Мы не сыграли 11 матчей, а это 22 очка на кону. Для нас это все просто неправильно", - сказал Гросс.

С начала января КХЛ из-за вспышки коронавируса перенесла более 50 матчей регулярного чемпионата. Изначально планировалось, что перенесенные матчи будут сыграны в олимпийскую паузу, однако 28 января руководство лиги приняло решение не проводить игры во время Олимпиады. "Автомобилист" занимает 10-ю строчку турнирной таблицы. После 45 игр екатеринбуржцы набрали 42 очка, от восьмого места, дающего право сыграть в плей-офф КХЛ, команду отделяют 15 очков.