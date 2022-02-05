В "Авангарде" выступили против досрочного завершения регулярного чемпионата КХЛ

Руководство КХЛ 5 февраля выступило с заявлением о намерении не доигрывать регулярный чемпионат и предложило начать плей-офф 1 марта.

"Позиция клуба совпадает с моей, мы хотим, чтобы игры продолжались, но, к сожалению, лига не отреагировала, а сделала все по-своему. Окончательное решение? Еще не знаю. Я так понимаю, все решения будут приниматься после заседания совета директоров, куда будут вынесены все варианты по разрешении ситуации с чемпионатом", - сказал Волков.

"Авангард" является действующим обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков в 47 матчах.