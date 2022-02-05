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Футбол в Англии

"Эвертон" разгромил "Брентфорд" в Кубке Англии в первом матче под руководством Лэмпарда

Встреча завершилась со счетом 4:1
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 5 февраля. "Эвертон" со счетом 4:1 обыграл "Брентфорд" в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк".

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В составе победителей голы забили Йерри Мина (31-я минута), Ришарлисон (48), Мэйсон Холгейт (62) и Андрос Таунсенд (90+1). У "Брентфорда" отличился Айвен Тоуни, реализовавший пенальти на 54-й минуте.

"Эвертон" провел первый матч под руководством Фрэнка Лэмпарда, возглавившего клуб 31 января. Контракт с Лэмпардом рассчитан до июня 2024 года, последним местом работы англичанина был лондонский "Челси", который Лэмпард возглавлял с июля 2019 года по январь 2021-го.

Соперник "Эвертона" по 1/8 финала определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 6 февраля. Ранее в субботу в 1/8 финала вышли "Вест Хэм", "Челси", "Норвич", "Манчестер Сити", "Сток Сити", "Питерборо", "Кристал Пэлас" и "Хаддерсфилд". Также 5 февраля пройдут два оставшихся матча 1/16 финала: "Кембридж Юнайтед" - "Лутон Таун" и "Тоттенхэм" - "Брайтон". В матче "Саутгемптон" - "Ковентри" идет дополнительное время.

Следующий матч команды проведут в рамках чемпионата Англии. 8 февраля подопечные Лэмпарда встретятся на выезде с "Ньюкаслом". "Брентфорд" на следующий день проведет гостевую встречу с "Манчестер Сити".

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