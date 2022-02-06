Фигуристка Валиева прокомментировала выступление в короткой программе командного турнира

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева сделала все возможное в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Фигуристка Валиева вывела сборную России на первое место в командном турнире на Олимпиаде

Валиева набрала 90,18 балла и заняла первое место. Благодаря этому результату российская команда вышла в лидеры турнира, опережая сборную США на два балла.

"На сегодняшний день я сделала все возможное, что от меня зависело, рада, что принесла команде максимальное количество баллов, - сказала Валиева. - Я счастлива находиться на Играх, эта арена вдохновляет, здесь приятно кататься".

Занявшая пятое место американка Карен Чен рассказала, что не представляет, как выполнять элементы, которые делают российские фигуристки. "Мы тренируемся. Я не знаю, как там тренируются, - сказала Валиева. - Но мне, нашим девочкам этой подготовки достаточно, чтобы выполнять такие элементы".

Командный турнир на Олимпиаде продолжится в воскресенье произвольными программами в мужском одиночном катании. Завершатся соревнования 7 февраля произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц.