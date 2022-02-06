Авербух: судьба олимпийского золота в командном турнире фигуристов практически предрешена

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Блестящее выступление российской фигуристки Камилы Валиевой и ошибки американской спортсменки Карен Чен в короткой программе практически предрешили судьбу золотой олимпийской медали в командном турнире. Такое мнение ТАСС по телефону высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Валиева заняла первое место в короткой программе в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине, набрав 90,18 балла. Второе место заняла японка Вакаба Хигучи (74,73 балла), третьей стала канадка Мадлен Скизас (69,60). Сборная России по итогам коротких программ в четырех видах набрала 36 очков и вышла на первое место в командном турнире, опережая американских фигуристов на два балла.

"Камила откатала блестяще, восхитительно, божественно, мы все это видели, замечательная сумма баллов, - сказал Авербух. - По большому счету, когда Камила катается, как она каталась, равных ей в мире нет. Таким выступлением и неудачным выступлением американки мы сделали гигантский шаг к золотой медали в командном зачете, практически ее судьба предрешена, просто осталось всем ровно выступить. Все являются героями нашей команды, все участники, Марк Кондратюк - большой молодец справился с первым, самым сложным этапом".

Собеседник агентства также прокомментировал возможную замену Валиевой другой спортсменкой в произвольной программе командного турнира. "Я думаю, решение будет приниматься коллегиально. Думаю, любая из наших девочек при таком составе соперниц выиграла бы короткую программу и, конечно, любая из них выиграет произвольную программу", - отметил Авербух.

"Здесь вопрос о честности, кому дать стать олимпийской чемпионкой, а кому нет. Мне кажется, правильнее оставить все первые номера", - добавил он.

Командный турнир продолжится в воскресенье произвольными программами в мужском одиночном катании.