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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристка Валиева оценила поддержку со стороны соперников по командному турниру

Россиянка выиграла короткую программу на командном турнире и вывела сборную на первое место

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российской фигуристке Камиле Валиевой было приятно получить поддержку со стороны своих конкурентов во время выступления с короткой программой на командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

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"Приятно [когда за тебя болеют конкуренты]. Это же фигуристы. Приятно, что не только американцам, но и канадцам, и еще другим понравилось. Это очень вдохновляет", - сказала Валиева.

Валиева набрала 90,18 балла и вывела сборную России на первое место в командном турнире на Олимпиаде. Сборная России по итогам коротких программ в четырех видах набрала 36 очков и опережает американских фигуристов на два балла. Командный турнир продолжится в воскресенье произвольными программами в мужском одиночном катании.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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