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Олимпиада-2022 в Пекине

Винсент Чжоу: российский и японский фигуристы в произвольной программе выступили отлично

Победу в произвольной программе одержал японец Юма Кагияма, россиянин Марк Кондратюк стал вторым, американец Чжоу занял третью строчку

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Американский фигурист Винсент Чжоу назвал великолепными выступления российского и японского фигуристов Марка Кондратюка и Юмо Кагиямы в произвольной программе группового турнира Олимпиады, а свой прокат оценил на "четыре с минусом".

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Кондратюк за произвольную программу получил 181,65 балла. Победу одержал японец Юма Кагияма (208,94), третьим стал американец Винсент Чжоу (171,44).

"Я не мог посмотреть выступления российского и японского спортсменов полностью. Но из того, что я видел, их выступления были великолепными. Это Олимпийские игры. Я приехал сюда, ожидая, что у меня будут топовые соперники. Они действительно молодцы", - сказал он в воскресенье журналистам.

Чжоу отметил, что в его выступлении были как хорошие, так и плохие моменты, добавив, что ему в целом удалось совладать с нервами и прессингом. "Выступление последним всегда заставляет нервничать дольше. <…> . Это была как бы первая соревновательная станция на олимпийском льду. Я думаю, что стоит ожидать улучшения. Я бы поставил себе "четыре с минусом", - резюмировал он.

Сборная России набрала 45 очков и занимает первое место в командном турнире, опережая идущих вторыми американцев на три балла. Третью позицию занимает команда Японии с 39 очками. Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц.

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