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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигурист Кондратюк упрочил лидерство сборной России в командном турнире на Олимпиаде

Марк Кондратюк Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Марк Кондратюк
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе и упрочил лидерство сборной России в командном турнире на Олимпиаде.

Кондратюк получил за прокат 181,65 балла. Первое место занял японец Юма Кагияма (208,94), третьим стал американец Винсент Чжоу (171,44). 

Сборная России набрала 45 очков и занимает первое место в командном турнире, опережая идущих вторыми американцев на три балла. Третью позицию занимает команда Японии с 39 очками. Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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