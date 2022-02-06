Фигурист Кондратюк упрочил лидерство сборной России в командном турнире на Олимпиаде

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе и упрочил лидерство сборной России в командном турнире на Олимпиаде.

Кондратюк получил за прокат 181,65 балла. Первое место занял японец Юма Кагияма (208,94), третьим стал американец Винсент Чжоу (171,44).

Сборная России набрала 45 очков и занимает первое место в командном турнире, опережая идущих вторыми американцев на три балла. Третью позицию занимает команда Японии с 39 очками. Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц.