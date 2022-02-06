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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигурист Кондратюк сказал, что рад испытать олимпийские эмоции на командном турнире

Россиянин стал вторым в произвольной программе

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк рад предоставленной возможности выступить в рамках командного турнира на Играх в Пекине и испытать олимпийские эмоции. Об этом он рассказал журналистам.

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"Я просто искренне благодарен, что мне выпала такая возможность - кататься в командном турнире. Самое главное - у меня есть шанс испытать олимпийские эмоции не два раза, как у большинства, а четыре", - отметил фигурист.

Кондратюк занял второе место в произвольной программе, набрав 181,65 балла, и упрочил лидерство сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России набрала 45 очков и занимает первое место в командном турнире, опережая идущих вторыми американцев на три балла. Третью позицию занимает команда Японии с 39 очками.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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