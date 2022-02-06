Кацалапов рассказал о совете фигуристу Кондратюку перед короткой программой

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Капитан сборной России по фигурному катанию Никита Кацалапов посоветовал Марку Кондратюку расслабиться на льду во время проката короткой программы в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Кацалапов рассказал журналистам.

Кондратюк по итогам короткой программы стал третьим, а в произвольной показал второй результат.

"Мой единственный совет был Марку перед короткой программой, - сказал Кацалапов. - Просто сказал ему, чтобы он кайфовал на льду. Это его первые Олимпийские игры, хотел, чтобы сделал так же круто, как на чемпионатах России и Европы".

"Я считаю, что у каждого есть свои тренеры. Наверное, было бы неправильно лезть. Может, у них особый настрой, который я собью. Надеюсь, Марку помог [мой совет], в целом видно, ребята уверены в себе, они знают, что делать", - добавил спортсмен.

Сборная России по итогам второго дня командного турнира набрала 45 очков и вышла на первое место, опережая идущих вторыми американцев на три балла. Третью позицию занимает команда Японии с 39 очками, далее идут сборные Канады (30) и Китая (29). Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц. За первое место в каждом виде команда получит 10 очков, за пятое - 6.