Бен Стиллер оценил прокат произвольной программы фигуриста Кондратюка на Олимпиаде

ТАСС, 6 февраля. Американский актер, комик, режиссер, сценарист и продюсер Бен Стиллер выразил уважение российскому фигуристу Марку Кондратюку за прокат произвольной программы в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Стиллер написал в своем Twitter.
Кондратюк занял второе место, опередив ставшего третьим американца Винсента Чжоу, что позволило российской команде увеличить отрыв от сборной США до трех баллов.
"Мое уважение русскому фигуристу, который зажег в программе "Иисус Христос - суперзвезда", - написал Стиллер.
Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в соревнованиях спортивных пар, танцоров и одиночниц.