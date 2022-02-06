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Олимпиада-2022 в Пекине

Бен Стиллер оценил прокат произвольной программы фигуриста Кондратюка на Олимпиаде

Американский актер выразил уважение российскому фигуристу
Бен Стиллер Photo by Willy Sanjuan/Invision for the Television Academy/AP Images
Описание
Бен Стиллер
© Photo by Willy Sanjuan/Invision for the Television Academy/AP Images

ТАСС, 6 февраля. Американский актер, комик, режиссер, сценарист и продюсер Бен Стиллер выразил уважение российскому фигуристу Марку Кондратюку за прокат произвольной программы в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Стиллер написал в своем Twitter.

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Кондратюк занял второе место, опередив ставшего третьим американца Винсента Чжоу, что позволило российской команде увеличить отрыв от сборной США до трех баллов.

"Мое уважение русскому фигуристу, который зажег в программе "Иисус Христос - суперзвезда", - написал Стиллер.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в соревнованиях спортивных пар, танцоров и одиночниц.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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