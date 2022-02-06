Тренер ЦСКА прокомментировал предложение о досрочном завершении регулярного чемпионата КХЛ

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Хоккейный клуб ЦСКА скорректирует подготовку к плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в случае досрочного завершения регулярного чемпионата. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Сергей Федоров.

В субботу руководство КХЛ подтвердило, что намерено досрочно завершить регулярный чемпионат из-за коронавируса, и предложило начать плей-офф 1 марта. Лига предлагает определить участников плей-офф нынешнего сезона по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

"ЦСКА тренируется по плану. Единственное - мы подкорректируем подготовку к плей-офф, для меня это нормально. Здоровье игроков - это важный аспект. Сыграв с одной командой, другая передала соперникам вирус, мы со всей серьезностью относимся к этому протоколу", - сказал Федоров.

С начала января КХЛ из-за вспышки коронавируса перенесла более 50 матчей регулярного чемпионата. Изначально планировалось, что перенесенные матчи будут сыграны в олимпийскую паузу, однако 28 января руководство лиги приняло решение не проводить игры во время Олимпиады. В случае досрочного завершения регулярного чемпионата ЦСКА займет третье место в Западной конференции и в первом раунде плей-офф встретится с ярославским "Локомотивом".