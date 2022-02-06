Урманов: говорить о победе российских фигуристов в командном турнире преждевременно

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Разговоры о победе сборной России по фигурному катанию в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине преждевременны. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов.

Сборная России по итогам второго дня командного турнира набрала 45 очков и вышла на первое место, опережая идущих вторыми американцев на три балла. Третью позицию занимает команда Японии с 39 очками, далее идут сборные Канады (30) и Китая (29). В воскресенье Камила Валиева победила в короткой программ у женщин, а Марк Кондратюк в произвольной программе у мужчин стал вторым.

"Кондратюк и Валиева блестяще откатали, все хорошо и даже отлично, двигаемся дальше", - сказал Урманов.

Он отметил, что говорить о том, что исход борьбы за золото в командном турнире предрешен, пока преждевременно. "Любой человек из нашей команды на Олимпиаде вам скажет, что кричать гоп, пока не перепрыгнешь, наверное, рановато, - сказал Урманов. - Поэтому мы продолжаем болеть, следить, переживать. Сложно прогнозировать, будут ли замены в парном и женском одиночном катании, уверен, наши руководители федерации совместно с тренерами, докторами, массажистами примут абсолютно правильное решение, менять кого-то или вообще никого не менять. Хотел бы подытожить, что наша сборная будет стараться выступать максимально надежным мощным составом, чтобы завоевать золотую олимпийскую медаль".

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц.