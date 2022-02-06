Бестемьянова назвала чудом второе место фигуриста Кондратюка в произвольной программе

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Второе место российского фигуриста Марка Кондратюка по итогам произвольной программы в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине можно назвать чудом. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Благодаря результату Кондратюка и победе Камилы Валиевой в короткой программе у одиночниц российские фигуристы вышли на первое место в командном турнире, опережая сборную США на три балла.

"Нет слов, как хороша Камила и технически, и эмоционально, она всесторонне развитая спортсменка. Можно говорить о том, что это абсолютное явление в фигурном катании на долгие годы. Марк Кондратюк удивительно разыграл свою карту, как нам казалось, не самого высокого достоинства, его второе место в произвольной - абсолютное чудо. Правда, ему в этом очень помог американец, который не докручивал четверные прыжки, поздравляю Марка и Светлану Соколовскую (тренера Кондратюка - прим. ТАСС), здорово", - сказала Бестемьянова.

"Конечно, мы можем говорить о том, что победа очень близка. Но чтобы закрепить этот успех, я бы сохранила первые номера сборной в завтрашних прокатах", - добавила собеседница агентства.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в соревнованиях спортивных пар, танцоров и одиночниц.