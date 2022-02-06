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Олимпиада-2022 в Пекине

Попова: прокаты российских фигуристов в командных соревнованиях вызвали чувство восторга

Россияне идут на первом месте в командном турнире по фигурному катанию

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Прокаты произвольной программы Марка Кондратюка и короткой программы Камилы Валиевой в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде в Пекине вызвали чувство восторга. Такое мнение ТАСС высказала победительница Универсиады в танцах на льду, хореограф и тренер Бетина Попова.

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Благодаря победе Валиевой в короткой программе и второму месту Марка Кондратюка в произвольной программе у одиночников российские фигуристы вышли на первое место в командном турнире, опережая сборную США на три балла.

"Марк уже показывал, как умеет раскрывать этот образ [Иисуса Христа] в произвольной программе и опасений не было ни малейших [что ему будет тяжело]. Он показал свой спортивный характер в прокате, что на него можно положиться, да, пусть не все идеально, но боролся за каждый прыжок и сделал все что мог на полном контроле", - сказала Попова.

"В общем, прокаты наших ребят сегодня - полный восторг! Никаких вопросов к ним, все на высшем уровне. Камила - просто произведение искусства, чувственно, нежно. И если у Камилы баллы, которые она принесет команде были ожидаемы, второе место Марка - очень неожиданный и радостный результат", - добавила собеседница агентства.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в соревнованиях спортивных пар, танцоров и одиночниц.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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