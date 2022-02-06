В Госдуме отметили выступление российских лыжников на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники благодаря своим победам задают темп на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В воскресенье россиянин Александр Большунов занял первое место в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, россиянин Денис Спицов финишировал вторым.

"Прекрасный результат наших лыжников, - сказал Свищев. - Большунов давно является лидером во всем мире, сегодня он это доказал, выиграв с уверенным преимуществом. Поздравляем и нашего серебряного медалиста Спицова. Также поздравляю президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе. Ее подопечные пока задают темп на Играх".

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Российский лыжник на Олимпиаде 2018 года завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль. Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, также спортсмен завоевал шесть серебряных и одну бронзовую медаль мировых первенств. Он стал первым в России лыжником, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.