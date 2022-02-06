Бородавко: лыжники Большунов и Спицов не оставили соперникам никаких шансов в скиатлоне

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов психологически выстояли и не оставили шансов соперникам в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС по телефону высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Большунов занял первое место в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Спицов финишировал вторым.

"Когда спортсмены завоевывают для России олимпийские золото и серебро на одной дистанции, это очень дорогого стоит, - сказал бородавко. - Это радость и гордость за своих спортсменов, что подготовились, психологически выстояли, не оставили никому никаких шансов. Они всем сразу показали претензии на медали".

Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).