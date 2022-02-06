Матыцин: фигурист Кондратюк смог справиться с волнением на Олимпиаде

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк смог справиться с волнением в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта РФ.

Сборная России набрала 45 очков и занимает первое место в командном турнире, опережая идущих вторыми американцев на три балла. Третью позицию занимает команда Японии с 39 очками. Кондратюк занял третье место в короткой программе и второе - в произвольной.

"Поздравляю российских фигуристов и их тренеров с прекрасным выступлением в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Они блестяще справились с задачей и преодолели стартовый этап командных соревнований с лучшим результатом среди всех сборных. Хочется особо отметить блестящий прокат Камилы Валиевой, которая восхитила всех своим безупречным выступлением и принесла сборной России лидерство в турнире. А Марк Кондратюк, молодой фигурист, чемпион России, который сегодня показал произвольную программу, смог справиться с волнением и увеличить отрыв нашей команды от соперников", - сказал Матыцин.

Кондратюку 18 лет, он представляет общество ЦСКА и тренируется под руководством Светланы Соколовской. Фигурист в нынешнем сезоне выиграл чемпионаты России и Европы. На Олимпийских играх спортсмен выступает впервые.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в соревнованиях спортивных пар, танцоров и одиночниц.