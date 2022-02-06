Иванов: проведение скиатлона в горах и хорошая подготовка помогли Спицову взять серебро

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Денис Спицов всегда хорошо выступает в горах, кроме того, за последний год он подтянул классическую технику, что помогло ему удачно выступить в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение высказал ТАСС тренер Спицова Андрей Иванов.

В воскресенье россиянин Александр Большунов занял первое место в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, россиянин Денис Спицов финишировал вторым. Оба лыжника допустили падения во время прохождения трассы.

"Мы надеялись на удачное выступление Дениса, потому что в горах он себя прекрасно чувствует всегда. Тем более, что он в этом году очень хорошо подтянул "классику", поэтому мы ожидали от него удачного выступления, скажу честно", - сказал Иванов.

Падение спортсмена произошло в первую очередь из-за усталости, считает Иванов. "Фаза усталости, наверное, была уже, вы видели, ребята очень уставшие, и трасса жесткая, можно было там за какой-то бордюрчик зацепиться, уже потом обсудим, за что он зацепился", - добавил тренер.

С серебряной олимпийской медалью Спицова поздравил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. "С большим отрывом от соперников к финишу пришел Александр Большунов, а вторым стал наш земляк Денис Спицов. Несмотря на падения, ребята смогли собраться и победить. Огромный отрыв от соперников, невероятная гонка", - написал он в Telegram.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.