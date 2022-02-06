Крянин: норвежские лыжники не готовы были бороться с россиянами в скиатлоне на Олимпиаде

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Норвежские лыжники психологически не были готовы бороться с россиянами в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

Александр Большунов занял первое место в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Денис Спицов финишировал вторым. Лучшим из норвежцев стал Ханс Кристер Холунн, финишировавший четвертым с отставанием 2 минуты 30,9 секунды.

"Олимпийские игры - это совершенно другие соревнования, здесь идет борьба психологий, - сказал Крянин. - Я уверен, норвежцы готовы хорошо, но какие-то факторы повлияли на их настрой, они психологически не подготовились и не были на 100% готовы с нами бороться. А так, это очень сильная команда, у них длинная скамейка запасных. Я думаю, норвежцы еще покажут, на что способны, на Олимпийских играх".

Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).