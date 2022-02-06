Нехитров: лидерские качества и трудолюбие помогли Большунову выиграть золото на Олимпиаде

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Лидерские качества, трудолюбие и упорство помогли лыжнику Александру Большунову занять первое место в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена из Брянской области Николай Нехитров.

Большунов принес сборной России первую золотую медаль Олимпиады. Второе место занял еще один российский спортсмен, Денис Спицов.

"Какие личные качества его всегда отличали? Он лидер сам по себе - это раз, во-вторых, очень трудолюбивый, в-третьих, есть упертость. Ну и цели перед собой всегда ставит высокие, не мелкие. Все это позволяет ему быть на очень высоком уровне, стать олимпийским чемпионом", - сказал тренер.

Нехитров тренировал Большунова в Брянской областной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по лыжным гонкам с 2011 по 2015 год. В эту школу его привел отец. "В 2014 году он (Большунов - прим. ТАСС) в сборную попал. Так что путевку в большой спорт дала детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Брянской области. В 17 лет он уже выполнил [норматив] мастера спорта", - добавил тренер.

Сейчас Большунов представляет Архангельскую область, с золотой олимпийской медалью спортсмена поздравил глава региона Александр Цыбульский.

"Александр Большунов - ракета! Взял золото в скиатлоне с огромным отрывом, поздравляю! Наши спортсмены задали высокий темп на Олимпийских играх. <...> Отдельные поздравления и благодарность тренеру - Юрию Викторовичу Бородавко, это и Ваша победа", - написал губернатор в своем Instagram.