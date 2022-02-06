{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Нехитров: лидерские качества и трудолюбие помогли Большунову выиграть золото на Олимпиаде

Россиянин в воскресенье победил в скиатлоне

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Лидерские качества, трудолюбие и упорство помогли лыжнику Александру Большунову занять первое место в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена из Брянской области Николай Нехитров.

На эту тему
Лыжник Большунов принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине
Лыжник Большунов принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

Большунов принес сборной России первую золотую медаль Олимпиады. Второе место занял еще один российский спортсмен, Денис Спицов.

"Какие личные качества его всегда отличали? Он лидер сам по себе - это раз, во-вторых, очень трудолюбивый, в-третьих, есть упертость. Ну и цели перед собой всегда ставит высокие, не мелкие. Все это позволяет ему быть на очень высоком уровне, стать олимпийским чемпионом", - сказал тренер.

Нехитров тренировал Большунова в Брянской областной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по лыжным гонкам с 2011 по 2015 год. В эту школу его привел отец. "В 2014 году он (Большунов - прим. ТАСС) в сборную попал. Так что путевку в большой спорт дала детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Брянской области. В 17 лет он уже выполнил [норматив] мастера спорта", - добавил тренер.

Сейчас Большунов представляет Архангельскую область, с золотой олимпийской медалью спортсмена поздравил глава региона Александр Цыбульский.

"Александр Большунов - ракета! Взял золото в скиатлоне с огромным отрывом, поздравляю! Наши спортсмены задали высокий темп на Олимпийских играх. <...> Отдельные поздравления и благодарность тренеру - Юрию Викторовичу Бородавко, это и Ваша победа", - написал губернатор в своем Instagram.

Теги
Большунов, Александр АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Легков считает, что Большунову по силам стать "королем лыж" на Олимпиаде в Пекине
В воскресенье спортсмен завоевал золотую медаль в скиатлоне
Легков считает, что Большунову по силам стать "королем лыж" на Олимпиаде в Пекине
Читать полностью