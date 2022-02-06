Эксперты в Норвегии раскритиковали лыжную сборную за тактику в скиатлоне на Олимпиаде

ТАСС, 6 февраля. Норвежские лыжники показали плохую командную тактику и напрасно позволили россиянину Денису Спицову поддержать отрыв соотечественника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение высказал двукратный серебряный призер Олимпиады по лыжным гонкам норвежец Мартин Сундбю, комментарий которого приводит телеканал NRK .

В воскресенье Большунов выиграл первую в карьере золотую медаль Олимпийских игр, став первым в скиатлоне, Спицов финишировал вторым. Норвежцы не сумели попасть в тройку призеров, а лидер команды Йоханнес Клебо финишировал 40-м с отставанием в 9 минут 6 секунд от Большунова.

"Я совсем не понимаю, что вижу, потому что это очень плохая командная тактика, - сказал Сундбю. - То, что Спицову разрешили поддержать отрыв Большунова, я считаю странным".

Комментатор телеканала NRK Асбьёрн Пост отметил спортивную форму Большунова. "Это демонстрация редкой силы. В день, когда все в мировой элите отточили свою форму и должны быть на высоте, он просто сметает всех. Соперников даже нет поблизости", - считает он.

"Думаю, многие недооценили стремление Большунова к высотам, - прокомментировал победу российского лыжника комментатор NRK Торгейр Бьёрн. - Он впервые в своей карьере преуменьшил значение этапов Кубка мира после летнего перерыва. Он решил тренироваться по-другому, все было направлено на Олимпиаду в Пекине, и Большунов находится в лучшей форме в своей жизни".