Личный тренер Спицова ожидал от лыжника хорошего выступления в скиатлоне на Олимпиаде

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Денис Спицов улучшил классический ход, поэтому от него следовало ожидать хорошего выступления в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсмена Андрей Иванов.

Александр Большунов занял первое место в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Спицов финишировал вторым.

"Замечательное выступление. Перед стартом турнира сложно было рассуждать о том, в какой форме находятся спортсмены, - сказал Иванов. - Денис всегда очень хорошо себя чувствует в горах. Когда мы последний раз с ним общались, я ему сказал, что самое главное - это поверить в себя, и все получится. В этом году он подтянул "классику", поэтому я ожидал от него хорошего выступления в скиатлоне".

Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).