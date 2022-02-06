Матыцин: лыжник Большунов показал высочайший класс в скиатлоне на Олимпиаде

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов показал высокий класс в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине и принес российской команде историческую золотую медаль. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В воскресенье Большунов завоевал золотую медаль Олимпиады в скиатлоне на 30 км. Еще один российский лыжник Денис Спицов выиграл серебро.

"Слова излишни, только низкий поклон Александру Большунову и Денису Спицову за эти исторические медали! - сказал Матыцин. - С 2006 года у нас не было золота в этой дисциплине на Играх. Несмотря на падение, Александр смог собраться и набрать невероятное преимущество, которое к финалу достигло больше минуты. А отрыв Дениса от финна Ийво Нисканена помог ему в момент падения на подходе к финишу".

"Это была феноменальная гонка, за которой наблюдали миллионы россиян, - добавил министр. - Александр после тяжелейшего периода восстановления показал высочайший класс в скиатлоне и принес не только себе, но и всей России первую золотую медаль на этих Олимпийских играх! Я искренне восхищен мастерством и самоотдачей Александра Большунова и Дениса Спицова. Гордимся ребятами!"

"Поздравляю весь тренерский штаб во главе с Еленой Вяльбе, личного тренера наших лыжников Юрия Бородавко, Федерацию лыжных гонок России, - отметил Матыцин. - Желаю нашим спортсменам не останавливаться на достигнутом и успешных выступлений на следующих дистанциях!"

Следующий комплект медалей на Олимпиаде в Пекине лыжники разыграют 8 февраля в спринте.