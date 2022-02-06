Барышева: конькобежец Трофимов показал хороший результат на Олимпиаде

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский конькобежец Сергей Трофимов показал хороший результат на дистанции 5 000 метров на Олимпиаде в Пекине, несмотря на то, что не смог попасть на пьедестал. Такое мнение ТАСС по телефону высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Трофимов стал четвертым на дистанции 5 000 м на Олимпийских играх в Пекине. Первое место с олимпийским рекордом занял шведский конькобежец Нильс ван дер Пул, вторым стал представитель Нидерландов Патрик Руст, третье место занял норвежец Хальгейр Энгебротен.

"Результат был хорош, исполнение техническое тоже отлично, но, на самом деле, очень сильно расстроены, потому что был реальный шанс на медаль. Даже когда он пересек финишную черту, учитывая, что соперником был молодой норвежец, который уже неплохо показывал себя в начале января, мы предполагали, что [Трофимов] будет одним из кандидатов на медали. И, как выяснилось, победа в паре норвежца была решающей и лишила нас медали", - сказала Барышева.

"Я знаю, Сергей сказал, что сделал все возможное, это его рекорд на равнинных катках. Думаю, конечно, если учесть, как все было близко, это может стать дополнительным демотиватором для Сергея. Но по результату и исполнению это был очень хороший бег. Отрывы минимальные, в том числе от олимпийского чемпиона, это тот уровень, которому соответствует сейчас Трофимов, да, сегодня мы без медали, но такова спортивная жизнь. Сегодня чуть сильнее был норвежец в паре у Трофимова, чуть сильнее был Нильс ван дер Пул, чем серебряный призер Патрик Руст", - добавила собеседница агентства.