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Олимпиада-2022 в Пекине
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Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул стал олимпийским чемпионом на дистанции 5 000 м

Второе место занял представитель Нидерландов Патрик Руст, третье - норвежец Хальгейр Энгебротен
Нильс ван дер Пул Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Нильс ван дер Пул
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул занял первое место на дистанции 5 000 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Победитель преодолел дистанцию за 6 минут 08,84 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Вторым стал представитель Нидерландов Патрик Руст (отставание 0,47 секунды), тройку лидеров замкнул норвежец Хальгейр Энгебротен (+1,04). Россиянин Сергей Трофимов занял четвертое место (+1,43), Александр Румянцев - шестое (+6,18), Руслан Захаров - 14-е (+12,16).

Прежний олимпийский рекорд принадлежал Свену Крамеру, который он установил четыре года назад в Пхёнчхане (6.09,76). В воскресенье 35-летний нидерландец показал девятый результат (+8,20). На его счету четыре золотые медали Олимпийских игр, также он 21 раз побеждал на отдельных дистанциях и девять раз в многоборье на чемпионатах мира.

Ван дер Пулу 25 лет, он дважды становился победителем чемпионатов мира на отдельных дистанциях, также швед является обладателем мирового рекорда на дистанции 5 000 метров (6.01,56). 26-летний Руст стал двукратным серебряным призером Олимпийских игр, на его счету также бронзовая медаль, завоеванная в Пхёнчхане в командной гонке. В активе спортсмена из Нидерландов одна победа на чемпионатах мира на отдельных дистанциях и три - в многоборье. Энгебротену 22 года, норвежец является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

Лидирует в медальном зачете Олимпиады команда Норвегии, на счету которой две золотые и одна бронзовая медаль. На второе место поднялась команда Швеции с двумя золотыми наградами. Сборная России занимает третье место - одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награда.

Соревновательная программа в конькобежном спорте продолжится 7 февраля забегами у женщин на дистанции 1 500 метров. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия2013
2Швеция2002
3Россия1214
4Нидерланды1102
5Словения1012
6Китай1001
6Новая Зеландия1001
8Италия0202
9Канада0112
10Франция0101
10Германия0101
10США0101
13Австрия0011
13Япония0011
13Венгрия0011
13Австралия0011
13Финяндия0011

 

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