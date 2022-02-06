Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул стал олимпийским чемпионом на дистанции 5 000 м

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул занял первое место на дистанции 5 000 метров на Олимпийских играх в Пекине.
Победитель преодолел дистанцию за 6 минут 08,84 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Вторым стал представитель Нидерландов Патрик Руст (отставание 0,47 секунды), тройку лидеров замкнул норвежец Хальгейр Энгебротен (+1,04). Россиянин Сергей Трофимов занял четвертое место (+1,43), Александр Румянцев - шестое (+6,18), Руслан Захаров - 14-е (+12,16).
Прежний олимпийский рекорд принадлежал Свену Крамеру, который он установил четыре года назад в Пхёнчхане (6.09,76). В воскресенье 35-летний нидерландец показал девятый результат (+8,20). На его счету четыре золотые медали Олимпийских игр, также он 21 раз побеждал на отдельных дистанциях и девять раз в многоборье на чемпионатах мира.
Ван дер Пулу 25 лет, он дважды становился победителем чемпионатов мира на отдельных дистанциях, также швед является обладателем мирового рекорда на дистанции 5 000 метров (6.01,56). 26-летний Руст стал двукратным серебряным призером Олимпийских игр, на его счету также бронзовая медаль, завоеванная в Пхёнчхане в командной гонке. В активе спортсмена из Нидерландов одна победа на чемпионатах мира на отдельных дистанциях и три - в многоборье. Энгебротену 22 года, норвежец является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.
Лидирует в медальном зачете Олимпиады команда Норвегии, на счету которой две золотые и одна бронзовая медаль. На второе место поднялась команда Швеции с двумя золотыми наградами. Сборная России занимает третье место - одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награда.
Соревновательная программа в конькобежном спорте продолжится 7 февраля забегами у женщин на дистанции 1 500 метров. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|2
|0
|1
|3
|2
|Швеция
|2
|0
|0
|2
|3
|Россия
|1
|2
|1
|4
|4
|Нидерланды
|1
|1
|0
|2
|5
|Словения
|1
|0
|1
|2
|6
|Китай
|1
|0
|0
|1
|6
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|8
|Италия
|0
|2
|0
|2
|9
|Канада
|0
|1
|1
|2
|10
|Франция
|0
|1
|0
|1
|10
|Германия
|0
|1
|0
|1
|10
|США
|0
|1
|0
|1
|13
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|13
|Япония
|0
|0
|1
|1
|13
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|13
|Австралия
|0
|0
|1
|1
|13
|Финяндия
|0
|0
|1
|1