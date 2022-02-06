Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул стал олимпийским чемпионом на дистанции 5 000 м

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул занял первое место на дистанции 5 000 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Победитель преодолел дистанцию за 6 минут 08,84 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Вторым стал представитель Нидерландов Патрик Руст (отставание 0,47 секунды), тройку лидеров замкнул норвежец Хальгейр Энгебротен (+1,04). Россиянин Сергей Трофимов занял четвертое место (+1,43), Александр Румянцев - шестое (+6,18), Руслан Захаров - 14-е (+12,16).

Прежний олимпийский рекорд принадлежал Свену Крамеру, который он установил четыре года назад в Пхёнчхане (6.09,76). В воскресенье 35-летний нидерландец показал девятый результат (+8,20). На его счету четыре золотые медали Олимпийских игр, также он 21 раз побеждал на отдельных дистанциях и девять раз в многоборье на чемпионатах мира.

Ван дер Пулу 25 лет, он дважды становился победителем чемпионатов мира на отдельных дистанциях, также швед является обладателем мирового рекорда на дистанции 5 000 метров (6.01,56). 26-летний Руст стал двукратным серебряным призером Олимпийских игр, на его счету также бронзовая медаль, завоеванная в Пхёнчхане в командной гонке. В активе спортсмена из Нидерландов одна победа на чемпионатах мира на отдельных дистанциях и три - в многоборье. Энгебротену 22 года, норвежец является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

Лидирует в медальном зачете Олимпиады команда Норвегии, на счету которой две золотые и одна бронзовая медаль. На второе место поднялась команда Швеции с двумя золотыми наградами. Сборная России занимает третье место - одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награда.

Соревновательная программа в конькобежном спорте продолжится 7 февраля забегами у женщин на дистанции 1 500 метров. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.