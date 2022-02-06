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Олимпиада-2022 в Пекине

Лыжницу Непряеву наградили серебряной медалью Олимпиады в скиатлоне

Первое место в гонке, которая прошла в пятницу, заняла норвежка Тереза Йохауг
Наталья Непряева AP Photo/Frank Augstein
Описание
Наталья Непряева
© AP Photo/Frank Augstein

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева награждена серебряной медалью Олимпийских игр в скиатлоне, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Впервые за 16 лет.

Награда была вручена Непряевой в ходе медальной церемонии на объекте "Медал плаза".

Первое место в скиатлоне, который прошел 5 февраля, заняла норвежка Тереза Йохауг, которая преодолела дистанцию за 44 минуты 13,7 секунды. Отставание Непряевой составило 30,2 секунды, третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер (+30,5).

Непряевой 26 лет, эта медаль стала для нее второй на Олимпиадах. В Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым призером в эстафете. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски". Непряева представляет спортивное общество "Динамо" из Москвы.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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