Впервые за 16 лет. Лыжница Непряева завоевала серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Наталья Непряева выиграла олимпийское серебро в скиатлоне, для российской команды эта медаль стала первой в Пекине. Последний раз российская лыжница попадала на олимпийский пьедестал в этом виде программы в 2006 году, когда бронзу завоевала Евгения Медведева.

От Непряевой медаль ждали, свои претензии на высокие места она обозначила еще в начале января, когда победила в престижной многодневке "Тур де Ски". В оставшийся до Игр месяц ей надо было не растерять накопленные силы, что в условиях отсутствия соревнований было непросто - все оставшиеся до Олимпиады этапы Кубка мира были отменены из-за распространения нового штамма коронавируса.

Победитель гонки был известен до ее начала - практически ни у кого не возникало сомнений в том, что Тереза Йохауг возьмет свое первое личное олимпийское золото. Для именитой норвежки событие важное: на чемпионатах мира она побеждала 14 раз, но с Олимпиад у нее только одна медаль высшей пробы - с Игр 2010 года, где она в возрасте 21 года стала чемпионкой в эстафете.

Непряева была одной из немногих, кто был способен навязать борьбу Йохауг. Во время классического этапа закрались сомнения в том, что россиянка вообще останется в борьбе за медали, одно при переходе на конек она с каждым километром начала отыгрывать отставание. Помог и случай: у еще одной претендентки на медаль Фриды Карлссон возникли проблемы с лыжами на коньковом этапе, в итоге шведка выпала из борьбы за первую тройку.

Йохауг к финишу убежала от преследовательниц на 30 секунд, Непряевой в финишном створе оставалось не проиграть австрийке Терезе Штадлобер. "Задача-минимум выполнена, но впереди еще много гонок. Я очень рассчитываю на эстафетные гонки, на все остальные гонки. Сейчас самочувствие хорошее, надеюсь, оно позволит мне выступить удачно", - сказала Непряева после завоевания медали.

"Трудно сказать про преимущество Йохауг, но если она убежала на 30 секунд, то она явно сильнее. Первая медаль для российской команды на Олимпиаде? Это круто, но пока, как я уже сказала, осознание не пришло, но эмоции переполняют", - добавила она.

Позитивный импульс

На предыдущих Играх в Пхёнчхане Непряева стала бронзовым призером в эстафете. Серебро скиатлона - ее первая личная олимпийская медаль. "Давно ждали медали - в этой дисциплине ее не было с 2006 года, - сказала трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - И очень рада за Наталью - это придаст ей положительных эмоций и позитивный импульс".