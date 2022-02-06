Матыцин: фристайлистка Смирнова заслуженно стала призером Олимпиады в Пекине

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анастасия Смирнова смогла обойти сильнейших соперниц и заслуженно завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В воскресенье Смирнова завоевала бронзу Олимпиады в дисциплине "могул", спортсменка показала результат 77,72 балла. Олимпийской чемпионкой стала серебряный призер чемпионата мира австралийка Джакара Энтони, набравшая 83,09 балла. Серебро выиграла серебряный и бронзовый призер мировых первенств Джаэлин Кауф из США (80,28).

"Поздравляю Анастасию с олимпийской бронзой! Наша спортсменка уверенно прошла квалификацию и финальные раунды соревнований. В суперфинале она стремительно преодолела спуск, выполнила красивые и сложные прыжки на трамплинах, обошла сильнейших соперниц и заслуженно стала призером Игр", - сказал Матыцин.

"В прошлом году Анастасия стала чемпионкой мира в парном могуле и бронзовым призером в могуле, и мы ждали от нее хорошего выступления на Олимпийских играх. Тем более что в женском могуле у нас не было олимпийских медалей последние 28 лет. Поздравляю с успехом личных тренеров Анастасии, тренеров сборной России по фристайлу, а также Федерацию фристайла России! Желаю российским фристайлистам удачи в соревнованиях Олимпийских игр в Пекине", - добавил министр.

Смирновой 19 лет, она представляет общество ЦСКА. Спортсменка является чемпионкой мира 2021 года в парном могуле, а также бронзовым призером мирового первенства в индивидуальных соревнованиях.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете, завоевав одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды. Первыми идут норвежцы (две золотые и одна бронзовая медаль), вторыми - шведы (две золотые медали). 7 февраля на Олимпиаде будет разыграно девять комплектов наград. Игры завершатся 20 февраля.