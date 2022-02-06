"Ференцварош" под руководством Черчесова крупно проиграл "Пакшу" в чемпионате Венгрии

В составе победителей голами отметились Мартин Адам (5-я минута), Балинт Сабо (31) и Жольт Харасти (73).

"Ференцварош" потерпел второе поражение в трех матчах в чемпионате Венгрии под руководством российского тренера Станислава Черчесова. Ранее клуб в гостях проиграл "Академии Пушкаша" (0:1) и победил "Уйпешт" (1:0).

Черчесов возглавил команду 20 декабря 2021 года. С 2016 по 2021 год 58-летний специалист тренировал сборную России, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года, а на чемпионате Европы в 2021 году не смогла выйти из группы. Также он был главным тренером варшавской "Легии", с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши в сезоне-2015/16, тренировал австрийские "Куфштайн" (2004) и "Ваккер-Тироль" (2004-2006), московский "Спартак" (2007-2008), "Жемчужину-Сочи" (2010-2011), грозненский "Терек" (2011-2013), который в настоящее время носит название "Ахмат", пермский "Амкар" (2013-2014), московское "Динамо" (2014-2015).

"Ференцварош" занимает второе место в чемпионате Венгрии, после 19 туров команда набрала 38 очков. Лидирует "Академия Пушкаша" (40 очков), третье место занимает "Кишварда" (38).

Следующую игру клуб проведет в 1/8 финала кубка страны 9 февраля в гостях против "Вашаша".