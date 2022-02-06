Тренеры Москвина, Бородавко и Вяльбе вылетели из Красноярска в Пекин на Олимпиаду

ТАСС, 6 февраля. Самолет с российскими олимпийцами и тренерами вылетел в Пекин из Красноярска в ночь с 6 на 7 февраля. В числе пассажиров олимпийского рейса оказались тренер по фигурному катанию Тамара Москвина, главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе и старший тренер лыжников Юрий Бородавко.

Вяльбе назвала состав сборной России на лыжный спринт на Олимпиаде в Пекине

Самолет вылетел из международного аэропорта Красноярска в 00:41 7 февраля (20:41 6 февраля мск).

В столицу Китая также отправились мужская и женская сборные России по керлингу, часть национальной команды по фристайлу, бобслеисты Алексей Зайцев, Владислав Жаровцев и Александр Ефимов, хоккеисты Сергей Плотников и Артем Анисимов, а также хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

В состав женской команды по керлингу вошли скип Алина Ковалева, а также Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Мужскую команду в Пекине представят скип Сергей Глухов, а также Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Игры в Пекине завершатся 20 февраля.