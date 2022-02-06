Верижников отметил уровень игры португальцев в финале чемпионата Европы по мини-футболу

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сборная Португалии по мини-футболу показала высокий уровень игры в финальном матче чемпионата Европы против россиян. Такое мнение ТАСС высказал чемпион Европы 1999 года в составе российской команды Александр Верижников.

В воскресенье россияне проиграли португальцам со счетом 2:4 в финальном матче чемпионата Европы. Игра прошла в Амстердаме.

"Результат хороший, но не отличный, - сказал Верижников. - Было бы отлично, если бы мы выиграли, но выступление хорошее. К сожалению, отложили золото, опять не удается победить в финале. Но это опыт для всех игроков, будем надеяться, что на следующем чемпионате Европы у нас получится".

"Во втором тайме мы немного отдали инициативу, то ли по счету психологически начали играть, то ли стали больше осторожничать, добавили в надежности. Португальцы захватили инициативу во втором тайме, получился похожий сценарий их полуфинала с испанцами. Мы играли сегодня против сильной команды, португальцы сегодня показали очень серьезный уровень. Наверное, они терпели, вроде не особо много проблем нам создавали, но моменты и полумоменты они до конца доработали", - добавил собеседник агентства.

Верижников отметил, что португальцы с каждым забитым мячом прибавляли в уверенности. "Может быть, необязательный пропущенный гол в конце первого тайма повлиял на россиян, потом счет сравнялся, а мы немного начали сомневаться в том, что мы можем победить, - отметил он. - А португальцы с каждым мячом прибавляли в уверенности, играли надежно, видно было, что были сильно заряжены, понятно, что мотивация была высокая. Не могу сказать, что они были сильнее нас в мастерстве, но где-то удачливее в моментах".

Сборная России становилась чемпионом Европы в 1999 году, шесть раз команда занимала второе место, трижды - третье место. Команда Португалии стала двукратным победителем чемпионата Европы, португальцы добились успеха на предыдущем турнире в 2018 году. Также они являются действующими чемпионами мира.