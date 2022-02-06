Сборная России по мини-футболу завоевала серебряные медали чемпионата Европы

ТАСС, 6 февраля. Сборная России со счетом 2:4 проиграла португальцам в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу. Игра прошла в Амстердаме.

У португальцев отличились Томаш Пасу (19-я минута), Андре Коэлью (27, 32) и Пани Варела (40). В составе россиян голы забили Антон Соколов (10) и Андрей Афанасьев (13).

Ранее в воскресенье сборная Испании в матче за третье место обыграла команду Украины со счетом 4:1.

Россияне Артем Антошкин, Иван Чишкала и Антон Соколов вошли в число лучших бомбардиров турнира, забив по пять голов и заняв второе, третье и четвертое места соответственно. Антошкин оказался выше благодаря большему числу голевых передач (5), у Чишкалы одна передача, Соколов результативными пасами не отметился. Лучшим бомбардиром чемпионата Европы стал представитель Казахстана Биржан Оразов (7 голов).

Сборная Португалии стала двукратным победителем чемпионата Европы, команда добилась успеха на предыдущем турнире в 2018 году. Также португальцы являются действующими чемпионами мира. Сборная России становилась чемпионом Европы в 1999 году, шесть раз команда становилась второй, трижды занимала третье место. На предыдущем европейском первенстве россияне заняли третье место, до этого трижды выходили в финал.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2026 году, место проведения турнира будет определено позднее.