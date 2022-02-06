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Чемпионат Европы по мини-футболу

Сборная Испании заняла третье место на чемпионате Европы по мини-футболу

В матче за бронзовые медали испанцы обыграли команду Украины со счетом 4:1
Игрок сборной Испании по мини-футболу Серхио Лосано (в центре) EPA-EFE/Gerrit van Keulen
Описание
Игрок сборной Испании по мини-футболу Серхио Лосано (в центре)
© EPA-EFE/Gerrit van Keulen

ТАСС, 6 февраля. Сборная Испании обыграла команду Украины со счетом 4:1 в матче за третье место на чемпионате Европы по мини-футболу. Игра проходила в Амстердаме.

В составе победителей голы забили Мигель Мельядо (11-я минута), Франсиско Солано (18), Бойис (31) и Адольфо (32). У украинцев отличился Игорь Чернявский (17).

В воскресенье в финале турнира сыграют сборные России и Португалии, матч начнется в 19:30 мск.

Сборная Испании в третий раз завоевала бронзу на чемпионате Европы. Испанцы семь раз становились чемпионами и дважды занимали второе место.

Сборная Украины во второй раз в истории заняла четвертое место на чемпионате Европы (первый раз - в 2005 году). Наивысшим достижением команды на европейских первенствах являются выходы в финал в 2001 и 2003 годах.

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