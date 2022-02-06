Черчесов заявил, что доволен своей работой в "Ференцвароше"

В воскресенье подопечные Черчесова крупно проиграли "Пакшу" (0:3) в матче 19-го тура чемпионата Венгрии и лишились лидерства в турнирной таблице первенства, опустившись на вторую позицию с 38 очками. В лидеры вышла "Академия Пушкаша" с 40 очками. За последние три матча под руководством российского специалиста "Ференцварош" забил один гол и пропустил четыре, потерпев два поражения и одержав одну победу.

"Решающим моментом в матче с "Пакшем" стал пропущенный первый гол, - сказал Черчесов. - Также очень большой проблемой было то, что мы слишком медленно играли с самого начала, мы не обсуждали это перед матчем. Мы все равно пытались внести изменения по ходу матча, чтобы улучшить ситуацию, но если мы не будем использовать свои моменты, то будем проигрывать. Третий гол окончательно решил судьбу матча. Действительно, мы пока забили мало голов за последние три матча, но я доволен ситуацией".

В следующем туре "Ференцварош" сыграет с "Залаэгерсегом" 13 февраля.