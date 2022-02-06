{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Черчесов заявил, что доволен своей работой в "Ференцвароше"

За последние три матча под руководством российского специалиста "Ференцварош" забил один гол и пропустил четыре, потерпев два поражения и одержав одну победу
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 6 февраля. Главный тренер венгерского футбольного клуба "Ференцварош" Станислав Черчесов доволен своей работой в команде. Комментарий Черчесова приводит пресс-служба "Ференцвароша".

На эту тему
"Ференцварош" под руководством Черчесова крупно проиграл "Пакшу" в чемпионате Венгрии
"Ференцварош" под руководством Черчесова крупно проиграл "Пакшу" в чемпионате Венгрии

В воскресенье подопечные Черчесова крупно проиграли "Пакшу" (0:3) в матче 19-го тура чемпионата Венгрии и лишились лидерства в турнирной таблице первенства, опустившись на вторую позицию с 38 очками. В лидеры вышла "Академия Пушкаша" с 40 очками. За последние три матча под руководством российского специалиста "Ференцварош" забил один гол и пропустил четыре, потерпев два поражения и одержав одну победу.

"Решающим моментом в матче с "Пакшем" стал пропущенный первый гол, - сказал Черчесов. - Также очень большой проблемой было то, что мы слишком медленно играли с самого начала, мы не обсуждали это перед матчем. Мы все равно пытались внести изменения по ходу матча, чтобы улучшить ситуацию, но если мы не будем использовать свои моменты, то будем проигрывать. Третий гол окончательно решил судьбу матча. Действительно, мы пока забили мало голов за последние три матча, но я доволен ситуацией".

В следующем туре "Ференцварош" сыграет с "Залаэгерсегом" 13 февраля.

Теги
Черчесов, Станислав СаламовичМировой футбол
Олимпиада-2022 в Пекине
Тренеры Вяльбе, Бородавко и Москвина прилетели в Пекин на Олимпийские игры
В столицу Китая также прибыли мужская и женская сборные России по керлингу, часть национальной команды по фристайлу, бобслеисты Алексей Зайцев, Владислав Жаровцев и Александр Ефимов, хоккеисты Сергей Плотников и Артем Анисимов
Читать полностью