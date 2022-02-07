Поздняков: российские фигуристы заставили поволноваться в командном турнире Олимпиады

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию заставила поволноваться по ходу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

По итогам командного турнира сборная России набрала 74 очка. Второе место заняла команда США (65), третье - сборная Японии (63). После первого соревновательного дня россияне находились на второй строчке, проигрывая американцам два очка. По ходу произвольной программы в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов допустили падение.

"Самое главное - великолепный результат, золото, завоеванное нашими представителями фигурного катания. Небезупречно, в некоторых моментах даже заставили поволноваться. Но мы желаем, что падения, сложности, которые возникли в произвольной программе, полностью будут исправлены в индивидуальных соревнованиях. Болеем за наших, верим в наших фигуристов", - сказал Поздняков.

Медали в командном турнире по фигурному катанию впервые были разыграны на Олимпиаде 2014 года в Сочи, тогда победу одержали российские фигуристы. Четыре года спустя в Пхёнчхане золотые медали завоевали канадцы, сборная России заняла второе место.