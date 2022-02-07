{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков: российские фигуристы заставили поволноваться в командном турнире Олимпиады

Российские фигуристы победили в турнире
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию заставила поволноваться по ходу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

На эту тему
Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпиаде
Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпиаде

По итогам командного турнира сборная России набрала 74 очка. Второе место заняла команда США (65), третье - сборная Японии (63). После первого соревновательного дня россияне находились на второй строчке, проигрывая американцам два очка. По ходу произвольной программы в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов допустили падение.

"Самое главное - великолепный результат, золото, завоеванное нашими представителями фигурного катания. Небезупречно, в некоторых моментах даже заставили поволноваться. Но мы желаем, что падения, сложности, которые возникли в произвольной программе, полностью будут исправлены в индивидуальных соревнованиях. Болеем за наших, верим в наших фигуристов", - сказал Поздняков.

Медали в командном турнире по фигурному катанию впервые были разыграны на Олимпиаде 2014 года в Сочи, тогда победу одержали российские фигуристы. Четыре года спустя в Пхёнчхане золотые медали завоевали канадцы, сборная России заняла второе место.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
Интервью
Федор Емельяненко: мне было бы интересно провести бой с Вердумом
Федор Емельяненко — о последнем поединке в карьере, об отношении к поп-ММА и о выступлении Валентина Молдавского
Федор Емельяненко: мне было бы интересно провести бой с Вердумом
Читать полностью