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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков считает, что фигуристку Валиеву сбил с настроя заранее определенный результат

Сборная России одержала победу в командном турнире на Олимпийских играх

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Судьба золотой медали в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине была решена по итогам предыдущих прокатов, что могло повлиять на настрой Камилы Валиевой в произвольной программе. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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Перед произвольной программой у женщин сборная России практически гарантировала себе победу в командном турнире, Валиевой было достаточно откатать свою программу до конца. В ходе проката 15-летняя фигуристка упала, исполняя четверной тулуп.

"[Прокат] замечательный, как всегда, - сказал Поздняков. - Камила всегда приковывает особое внимание всех зрителей, не только у нас в стране, но и во всем мире. Повышенная ответственность всегда лежит на ней, но сегодня у нее была возможность более свободно кататься. Судьба золотой медали была решена по итогам предыдущих прокатов, поэтому она могла спокойно готовиться к выступлениям. Думаю, ее это немножко и сбило с настроя".

Личные соревнования у фигуристок стартуют 15 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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