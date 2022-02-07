Бестемьянова назвала прокат фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине настоящим искусством

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине является настоящим искусством. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Валиева в понедельник заняла первое место в произвольной программе, набрав 178,92 балла. По итогам командного турнира сборная России набрала 74 очка и завоевала золото Олимпиады.

"После проката Валиевой я вот что для себя вывела - она достигла такого уровня, что элементы ультра-си, которые она исполняет в таком количестве, уже не являются просто элементами - прыжками или вращениями, - сказала Бестемьянова. - Они являются средствами достижения удовольствия от созерцания ее программы, средствами создания целостного образа. Это настоящее искусство, которое достигается такими фантастическими элементами".

"Надеюсь, что в женском одиночном катании все три наши девочки будут на пьедестале", - добавила собеседница агентства.

Соревнования одиночниц на Олимпиаде в Пекине стартуют 15 февраля.