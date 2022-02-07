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ММА

Федор Емельяненко: Анатолий Токов проведет бой за титул чемпиона Bellator

Россиянин встретится с победителем поединка между Герардом Мусаси и Остином Вандерфордом

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Анатолий Токов проведет бой за титул чемпиона Bellator в среднем весе. Об этом в интервью ТАСС сообщил Федор Емельяненко.

Токов является членом команды Fedor Team. Гегард Мусаси и Остин Вандерфорд проведут бой за титул чемпиона Bellator 25 февраля в Дублине.

"Он претендент на титул. Сейчас пройдет бой Мусаси - Вандерфорд, с победителем встретится Анатолий", - сказал Емельяненко.

Токову 31 год, на его счету 30 побед и три поражения.

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