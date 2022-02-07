Фигуристка Валиева призналась, что с детства мечтала стать олимпийской чемпионкой

В понедельник сборная России стала первой по итогам командного турнира, набрав 74 очка. Второе место заняла команда США (65), третье - сборная Японии (63). Сборная России выступала в командном турнире Олимпиады без замен. В мужском одиночном катании команду представлял Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

"В первый раз я смотрела Олимпийские игры в 2014 году, когда выступала Юлия Липницкая, - сказала Валиева. - Мне очень запомнилась тогда ее произвольная программа. Я всегда очень болела за наших девочек, а в 2018-м - за Алину Загитову и Женю Медведеву. У меня с детства была мечта стать олимпийской чемпионкой, и она сбылась".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.