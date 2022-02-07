Матыцин: российские фигуристы доставили огромную радость миллионам болельщиков

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы, завоевавшие золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, доставили огромную радость миллионам болельщиков страны. Такое мнение выразил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В понедельник сборная России выиграла золото командного турнира, набрав 74 очка. Второе место заняла команда США (65), третье - сборная Японии (63). Медали в командном турнире по фигурному катанию впервые были разыграны на Олимпиаде 2014 года в Сочи, тогда победу одержали российские фигуристы.

"Мы гордимся нашей сильной командой, которая доставила огромную радость миллионам российских болельщиков, - сказал Матыцин. - Выступления наших спортсменов были невероятно красивыми, одухотворенными, артистичными, полными прекрасно выполненных сложнейших элементов. Символично, что российские фигуристы выиграли золотые медали в годовщину старта Олимпийских игр в Сочи, где были впервые представлены командные соревнования, а победу в них также одержала сборная России".

"Никита Кацалапов, капитан нашей команды на Играх в Пекине, стал двукратным олимпийским чемпионом, для всех остальных это первые олимпийские медали в карьере. Уверен, спортсмены сумеют восстановить силы перед индивидуальными соревнованиями, а мы вновь насладимся их прекрасными прокатами", - добавил министр спорта, поблагодарив тренеров спортсменов и руководство Федерации фигурного катания на коньках России.

Сборная России лидирует в командном зачете Олимпиады в Пекине, завоевав две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Второе место в медальном зачете занимают норвежцы (2-0-1), третье - шведы (2-0-0).