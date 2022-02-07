Плющенко: российские фигуристы творят историю своими выступлениями на Олимпиаде

ТАСС, 7 февраля. Российские спортсмены творят историю фигурного катания на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение в своем аккаунте в Instagram высказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

В понедельник сборная Россия выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии. В мужском одиночном катании команду представлял Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

"Несмотря на то, что у нас забрали право выступать под нашим флагом и играть наш гимн, ребята творят новую историю фигурного катания, - написал Плющенко. - Продолжаем болеть и поддерживать наших чемпионов. Ждем новые рекорды в личных турнирах у всей нашей сборной".

Плющенко отметил, что этой победой спортсмены доказали высокий уровень российского фигурного катания. "Спустя восемь лет они сделали это. Чемпионы! Команда! Вывели Россию на первое место в командном медальном зачете, доказав всему миру, что на сегодняшний день Россия - безоговорочный лидер в мире фигурного катания".

Медали в командном турнире по фигурному катанию впервые были разыграны на Олимпиаде 2014 года в Сочи, тогда победу одержали российские фигуристы. Четыре года спустя в Пхёнчхане золотые медали завоевали канадцы, сборная России заняла второе место.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.