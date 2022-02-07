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Олимпиада-2022 в Пекине
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ФХР заявила, что матч россиянок против канадок был проведен в соответствии с регламентом

В понедельник сборная России проиграла команде Канады со счетом 1:6 в матче группового этапа на Играх в Пекине
Хоккеистки сборных России и Канады Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Хоккеистки сборных России и Канады
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Матч между женскими сборными России и Канады в рамках группового этапа турнира на Олимпийских играх в Пекине был проведен в соответствии с регламентом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

"Обе команды заблаговременно сдали тесты утром, в полном соответствии с регламентом турнира, до 09:00 по местному времени, - говорится в заявлении. - Однако к назначенному времени начала матча (12:10) данные из лаборатории не поступили. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф вместе с директором организации по правовым вопросам Эшли Элерт присутствовали на арене и приняли решение о переносе начала встречи на один час. Об этом Тардиф сообщил представителям обеих сборных".

"Поскольку решение принималось в оперативном режиме, хоккеистки команды Олимпийского комитета России узнали о нем на несколько минут позже соперниц из Канады и успели выйти на лед. Подчинившись требованиям организаторов, команда вернулась в раздевалку. Чтобы решить вопрос о проведении матча, представители обеих сборных совместно с IIHF применили меры дополнительной безопасности, договорившись об игре в масках", - добавляется в релизе ФХР.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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