Крупнейший энтузиаст шахмат. Юрий Авербах отмечает 100-летний юбилей

Во вторник Юрию Авербаху исполнилось 100 лет. Он получил звание гроссмейстера в 1952 году, россиянин является старейшим гроссмейстером мира. Авербах на текущий момент занимает 1 784-е место в рейтинге Международной шахматной федерации, среди российских шахматистов в рейтинге FIDE он располагается на 287-й строчке. Большую часть жизни шахматист посвятил изучению, развитию и пропаганде шахмат.
Выдающийся шахматный деятель
Юрий Львович Авербах родился в 1922 году в Калуге в семье лесничего и учительницы русского языка и литературы. В 1925 году семья переехала в Москву. С детства круг его увлечений был широк: обожал литературу, спорт — летом волейбол, зимой — лыжи и хоккей. Авербах даже занимался в секции бокса. По его признанию — чтобы не давать себя в обиду.
До начала Великой Отечественной войны он успел получить четвертый разряд по шахматам. В 1939 году Авербах поступил в Бауманский институт, в связи с чем получил бронь и не попал на фронт. Первые годы войны провел под Наро-Фоминском, где занимался ремонтом бронетанковой техники. Позже вернулся в столицу, где продолжил обучение и овладел английским языком. В 1944-м Авербах стал мастером спорта СССР.
В 1954-м он выиграл чемпионат Союза, в составе сборной выигрывал в командном чемпионате Европы (1957, 1965). Участвовал и побеждал во множестве международных турниров, и при этом его нельзя было назвать профессиональным спортсменом — Авербах на протяжении всей своей шахматной карьеры параллельно учился и, будучи инженером по профессии, работал. С 1972 года являлся членом исполкома Международной шахматной федерации (FIDE), сопредседателем комиссии FIDE по оказанию помощи развивающимся странам и комиссии по пропаганде и печати. Также занимал пост заместителя председателя Шахматной федерации СССР.
Авербах был выдающимся шахматным журналистом: трудился главным редактором журналов "Шахматная Москва", "Шахматы в СССР", "Шахматный бюллетень". Был ведущим телепередачи "Шахматная школа", выходившей с 1969 по 1991 год. Гроссмейстер внес огромный вклад в шахматную теорию.
"Необыкновенно эрудированный и уважаемый человек"
"Юрий Львович Авербах празднует столетний юбилей. Нам всем повезло общаться с этой выдающейся личностью и разносторонним человеком, который на протяжении стольких лет не только сам играл в шахматы на высоком уровне, но и судил крупнейшие соревнования, занимался наукой, написал много исторических книг, внес вклад в дебютную теорию, составлял этюды и исследовал тонкости эндшпиля. Юрий Авербах является ярким примером того, как насыщенная творческая жизнь, посвященная поискам истины и постоянной работе, может стать залогом долголетия, — отметил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. — Поздравляю Юрия Львовича с юбилеем, желаю ему крепкого здоровья, благополучия и новых творческих достижений!"
"Это замечательный, наш старейший гроссмейстер. В мою бытность президентом федерации он отвечал за библиотеку Центрального дома шахматиста. Это не просто замечательный шахматист, но и историк и знаток всего, что связано с шахматами. Необыкновенно эрудированный и уважаемый человек", — сказал почетный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.
"Меня в нем все восхищает. Если честно, я достаточно хорошо знаю Юрия Львовича и по московским соревнованиям, и по общественной деятельности, по его совершенно великому труду об истории шахмат, который велик без всяких скидок. Никто, кроме него, так глубоко и так по-научному не подошел к этой теме. Как человек он меня восхищает правильным отношением к жизни", — отметил вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин.
"Помню, мы как-то давно с ним разговаривали, давно еще, когда я только начинал свою шахматную карьеру. Я смотрю, он все время пешком ходит, хотя человек обеспеченный и известный. Я спросил: "Юрий Львович, почему?" Он ответил, что у него была машина, но в какой-то момент пришло понимание, что это все неправильно, и теперь везде, где только можно, он стал ходить пешком", — рассказал Смагин.
Собеседник ТАСС вспомнил о присущем Авербаху желании быть одному: "Летом он всегда уезжал на дачу, где не было никого, я был у него в гостях и просто поразился. Там царила такая научная обстановка: маленький деревянный домик, все в книгах, каких-то рукописях. Но самым главным на даче для него была тихая атмосфера, чтобы никто не мешал. Это правильное отношение к жизни позволило ему много сделать общественно полезных дел. Он ведь не только историк, но и очень сильный шахматист, крупный общественный деятель, который представлял нашу федерацию во многих организациях, и делал это очень успешно. Вот эти золотые времена советских шахмат, без сомнений, связаны и с его позитивной и эффективной деятельностью".
Смагин рассказал, как прошлым летом старейший гроссмейстер мира сумел справиться с коронавирусом: "Ему можно пожелать только здоровья. Понятно, что оно ему очень нужно в эти непростые времена. Он болел год назад и, казалось, находился на грани жизни и смерти, но вот этот запас энергии и понимание того, что он прожил правильную жизнь, позволили ему справиться с болезнью, и сейчас все мы должны пожелать ему долгих лет жизни и удачи в преодолении всех трудностей".
"Он ведь мог еще довольно долго продолжать карьеру шахматиста, он был очень хорошим шахматистом, — подчеркнул Смагин. — Но в какой-то момент для себя решил, что на другом поприще будет намного полезнее, что более соответствует его представлению о жизни. Вовремя сделанные метаморфозы позволили ему стать великим общественным деятелем, не хватался за сиюминутные интересы, а смотрел далеко вперед. После него останется огромное количество великолепных трудов об истории шахмат, которые многие исследователи еще будут продолжать. Отмечу и важнейший факт: как пропагандист шахмат он тоже один из самых великих. И передачи на телевидении в свое время, и его комментарии доступным языком на крупнейших соревнованиях делают его крупнейшим пропагандистом, этого не хватает сейчас, все мельчат, думают о себе. А он думал в целом о развитии шахмат, у него здорово это получалось".
Андрей Карташов, Тамара Харинская, Игорь Лазорин