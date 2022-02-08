Крупнейший энтузиаст шахмат. Юрий Авербах отмечает 100-летний юбилей

Юрий Авербах довольно рано прекратил спортивную карьеру и посвятил себя науке, журналистике и популяризации шахмат в мире. Гроссмейстер написал множество научных трудов по шахматам, а в его честь названы варианты в нескольких дебютах

Во вторник Юрию Авербаху исполнилось 100 лет. Он получил звание гроссмейстера в 1952 году, россиянин является старейшим гроссмейстером мира. Авербах на текущий момент занимает 1 784-е место в рейтинге Международной шахматной федерации, среди российских шахматистов в рейтинге FIDE он располагается на 287-й строчке. Большую часть жизни шахматист посвятил изучению, развитию и пропаганде шахмат. Выдающийся шахматный деятель Юрий Львович Авербах родился в 1922 году в Калуге в семье лесничего и учительницы русского языка и литературы. В 1925 году семья переехала в Москву. С детства круг его увлечений был широк: обожал литературу, спорт — летом волейбол, зимой — лыжи и хоккей. Авербах даже занимался в секции бокса. По его признанию — чтобы не давать себя в обиду. До начала Великой Отечественной войны он успел получить четвертый разряд по шахматам. В 1939 году Авербах поступил в Бауманский институт, в связи с чем получил бронь и не попал на фронт. Первые годы войны провел под Наро-Фоминском, где занимался ремонтом бронетанковой техники. Позже вернулся в столицу, где продолжил обучение и овладел английским языком. В 1944-м Авербах стал мастером спорта СССР.

Описание Виктор Корчной, Тигран Петросян и Юрий Авербах, 1971 год © Вячеслав Ун Да-Син, Виктор Шандрин/ТАСС

В 1954-м он выиграл чемпионат Союза, в составе сборной выигрывал в командном чемпионате Европы (1957, 1965). Участвовал и побеждал во множестве международных турниров, и при этом его нельзя было назвать профессиональным спортсменом — Авербах на протяжении всей своей шахматной карьеры параллельно учился и, будучи инженером по профессии, работал. С 1972 года являлся членом исполкома Международной шахматной федерации (FIDE), сопредседателем комиссии FIDE по оказанию помощи развивающимся странам и комиссии по пропаганде и печати. Также занимал пост заместителя председателя Шахматной федерации СССР. Авербах был выдающимся шахматным журналистом: трудился главным редактором журналов "Шахматная Москва", "Шахматы в СССР", "Шахматный бюллетень". Был ведущим телепередачи "Шахматная школа", выходившей с 1969 по 1991 год. Гроссмейстер внес огромный вклад в шахматную теорию. "Необыкновенно эрудированный и уважаемый человек" "Юрий Львович Авербах празднует столетний юбилей. Нам всем повезло общаться с этой выдающейся личностью и разносторонним человеком, который на протяжении стольких лет не только сам играл в шахматы на высоком уровне, но и судил крупнейшие соревнования, занимался наукой, написал много исторических книг, внес вклад в дебютную теорию, составлял этюды и исследовал тонкости эндшпиля. Юрий Авербах является ярким примером того, как насыщенная творческая жизнь, посвященная поискам истины и постоянной работе, может стать залогом долголетия, — отметил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. — Поздравляю Юрия Львовича с юбилеем, желаю ему крепкого здоровья, благополучия и новых творческих достижений!"

Описание Судьи Юрий Авербах, Светозар Глигорич и Владас Микенас во время работы на матче за звание чемпиона мира по шахматам, 1984 год © Зуфаров Валерий, Морковкин Анатолий/ТАСС

"Это замечательный, наш старейший гроссмейстер. В мою бытность президентом федерации он отвечал за библиотеку Центрального дома шахматиста. Это не просто замечательный шахматист, но и историк и знаток всего, что связано с шахматами. Необыкновенно эрудированный и уважаемый человек", — сказал почетный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. "Меня в нем все восхищает. Если честно, я достаточно хорошо знаю Юрия Львовича и по московским соревнованиям, и по общественной деятельности, по его совершенно великому труду об истории шахмат, который велик без всяких скидок. Никто, кроме него, так глубоко и так по-научному не подошел к этой теме. Как человек он меня восхищает правильным отношением к жизни", — отметил вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин. "Помню, мы как-то давно с ним разговаривали, давно еще, когда я только начинал свою шахматную карьеру. Я смотрю, он все время пешком ходит, хотя человек обеспеченный и известный. Я спросил: "Юрий Львович, почему?" Он ответил, что у него была машина, но в какой-то момент пришло понимание, что это все неправильно, и теперь везде, где только можно, он стал ходить пешком", — рассказал Смагин. Собеседник ТАСС вспомнил о присущем Авербаху желании быть одному: "Летом он всегда уезжал на дачу, где не было никого, я был у него в гостях и просто поразился. Там царила такая научная обстановка: маленький деревянный домик, все в книгах, каких-то рукописях. Но самым главным на даче для него была тихая атмосфера, чтобы никто не мешал. Это правильное отношение к жизни позволило ему много сделать общественно полезных дел. Он ведь не только историк, но и очень сильный шахматист, крупный общественный деятель, который представлял нашу федерацию во многих организациях, и делал это очень успешно. Вот эти золотые времена советских шахмат, без сомнений, связаны и с его позитивной и эффективной деятельностью".

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