Шорт-трекистка Просвирнова прокомментировала свою дисквалификацию в забеге на Олимпиаде

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова пошла на риск в ходе забега на Олимпиаде, из-за чего получила дисквалификацию. Об этом она рассказала журналистам.

Просвирнову сняли с соревнований из-за нарушения правил в забеге на 500 метров среди женщин в 1/4 финала.

"Я пошла на обгон, на риск, получила за это дисквалификацию. В моменте кажется, что риск оправдан, и потом было видно - скорости не было вообще. Не проходила, плюс китаянка сильно закрыла, сделаем все возможное, чтобы оправиться, это не значит, что нужно опускать руки. Еще дистанции 1 000 метров, 1 500 метров и эстафета, эстафету бегу точно, а 1 000 или 1 500 метров - пока не знаю", - сказала Просвирнова

Спортсменка отметила, что не чувствовала психологического давления, несмотря на необычный формат проведения Игр. "Не чувствовала психологической загруженности, не знаю почему так получается, почему вылезают грубые ошибки, у многих такое, Олимпийские игры - другой старт. Кто-то очень сильно хочет и идет на риски, как я, все Игры индивидуальны, везде хочется выступить как можно лучше, Игры такие же, задача одна ", - добавила она.

В понедельник будут разыграны олимпийские медали у женщин в забеге на дистанции 500 м и у мужчин на дистанции 1 000 м.