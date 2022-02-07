Славский: серебро Олимпиады в прыжках с трамплина является результатом планомерной работы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Серебряная медаль российских прыгунов с трамплина в смешанных командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине является результатом профессиональной работы спортсменов и тренерского штаба. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.

Российская команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала 890,3 балла. Победу одержала сборная Словении, набравшая 1 001,5 балла. Третье место заняла команда Канады (844,6). По ходу соревнований командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из-за неправильной экипировки.

"В первую очередь надо поздравить главного тренера - Евгения Плехова, весь его штаб и всех спортсменов. Они профессионально сработали как на Олимпийских играх, так и до них, хотел бы отдельно это подчеркнуть. Где-то полгода назад с тренерским составом мы обсуждали, что есть шанс именно в команде побороться за медаль, в связи с этим мы и вели всю подготовку", - сказал Славский.

"В команде из четырех человек достаточно один из восьми прыжков сорвать, и тогда толку не будет. Ребята выступили ровно, настолько ровно, что по нарастающей в отличной форме подошли к Олимпийским играм и отлично выступили", - добавил собеседник агентства.

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина. Тогда золотую награду на большом трамплине завоевал советский спортсмен Владимир Белоусов.