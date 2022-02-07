Гаранин: у сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина не было шансов на золото

ПЕРМЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина до начала стартов рассчитывала подняться лишь на третье место в смешанных командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Поэтому серебряная медаль сильно обрадовала руководство Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, сообщил ТАСС Александр Гаранин - первый тренер одного из призеров Евгения Климова.

Российская команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала 890,3 балла и завоевала серебряные медали. По ходу соревнований командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из-за неправильной экипировки. Климову 28 лет, он представляет спортивную школу олимпийского резерва "Старт" в Перми и трижды входил в тройку призеров этапов Кубка мира, имея по одной медали каждого достоинства.

"У нас было заявлено обязательство перед Министерством спорта РФ именно на этот старт - 3-6 место. Но случилось то, что случилось, сборная России имеет серебряную медаль, это очень хорошо. То, что случилось с другими командами - это их проблемы, не наша вина, команда очень рада. Но шансов на золото у нас реально не было", - сказал Гаранин.

Он рассказал, что сам привел Климова в спортивную секцию около 20 лет назад, когда тому было восемь лет. Гаранин тренировал Климова на протяжении 18 лет, затем стал старшим тренером сборной по прыжкам на лыжах с трамплина. "Я нашел [в парне] то, что хотел. У Климова высокая степень координации, хорошие данные скоростно-силовой подготовки, это и в детском возрасте проглядывалось", - сказал Гаранин.

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина. Тогда золотую награду на большом трамплине завоевал советский спортсмен Владимир Белоусов.